Donnarumma posta con Bernardeschi e i tifosi bianconeri si scatenano

Dopo essere riuscita a terminare il campionato nelle prime quattro posizioni ottenendo l'accesso alla prossima Champions League, la Juventus è alle prese ora con i cambi in dirigenza, con Paratici che verrà sostituito da Cherubini, e con il futuro di Andrea Pirlo che è ancora in bilico. Al suo posto i nomi dei sostituti sarebbero quelli di Allegri e Zidane, che ieri ha lasciato ufficialmente il Real Madrid. In attesa di una decisione in merito, la Juventus sta comunque iniziando a muoversi sul mercato, con i fari puntati soprattutto sull'ormai ex portiere del Milan Gigio Donnarumma. Come annunciato dallo stesso Maldini ieri, il portiere lascerà il Milan a parametro zero, ed è libero di trovarsi una nuova squadra.

"Il vostro Paese mi ha segnato in modo positivo. E’ stato un onore per me non solo giocare a calcio, ma anche confrontarmi con la vostra cultura. Il popolo italiano è umile e lavoratore, sotto certi aspetti simile a quello portoghese. Allegri è una delle persone più importanti della mia carriera. Ho avuto modo di apprezzare non solo l’allenatore, ma anche l’uomo. E’ una persona diretta, che dice le cose in faccia. Con lui il confronto è sempre leale. Gli devo davvero molto. Il mio pensiero su Cristiano Ronaldo? Mi limito a parlare del calciatore e di quello che rappresenta per la mia nazione: un patrimonio e un esempio di professionalità. Giocare con lui in nazionale è un privilegio".