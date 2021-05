Donnarumma lascia il Milan: la Juve prepara l’offerta

I bianconeri sulle tracce del giovane portiere

redazionejuvenews

Conclusa al quarto posto la stagione 2020/21, la Juventus sta lavorando per preparare al meglio la prossima, con l'obiettivo di migliorare il quarto posto raggiunto all'ultima giornata dai ragazzi di Andrea Pirlo. Tra gli argomenti principali di discussione, naturalmente, c'è la finestra di mercato che avrà inizio il prossimo primo luglio. Tra i principali candidati a lasciare il club bianconero c'è Wojciech Szczesny, le cui prestazioni nell'ultimo anno hanno deluso l'ambiente, ora convinto di volersi privare dell'estremo difensore polacco. Con la carta d'identità che alla voce età recita 31 anni, in casa Juve si è convinti che questa sia l'ultima occasione per piazzare al meglio l'ex Roma e Arsenal, seguito con interesse da alcuni club di Premier League.

Il nome del sostituto? La Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha in mente solo Gianluigi Donnarumma. Nella notte, da casa Milan, è scoppiata la bomba: i rossoneri hanno praticamente chiuso per l'acquisto del numero 1 del Lille Mike Maignan, pronto a sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. Un segnale di come, il club rossonero, sia stanco di aspettare una risposta del numero 99 e del suo agente Mino Raiola riguardo il rinnovo. Con un contratto in scadenza il 30 giugno, la "Vecchia Signora" fiuta il colpaccio che le permetterebbe di rilevare il cartellino di uno dei maggiori prospetti mondiali.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, la Juveavrebbe già pronta un'offerta: 10 milioni netti di ingaggio per cinque anni, che renderebbero Donnarumma uno dei più pagati all'interno dell'intera rosa. La concorrenza però, quando si parla di giocatori di questo calibro, ovviamente non manca. All'estero, infatti, anche il Manchester United (attento anche sulla situazione Szczesny) avrebbe preso informazioni riguardo il 22enne estremo difensore che prenderà parte con la Nazionale italiana ai prossimi europei. Più lontana invece l'ipotesi Psg, pronto a puntare ancora su Keylor Navas.