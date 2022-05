Di Maria: “Il mio sogno è chiudere la carriera al Rosario Central”

L'attaccante argentino ha parlato in un'intervista a Olè, tra nazionale e futuro. Intanto la Juventus è volata a Londra e prova a chiudere.

redazionejuvenews

Parla Angel Di Maria. L'esterno classe '88 è stato intervistato da Olè, parlando della fine del suo percorso in nazionale e di come immagina di chiudere la sua carriera in patria: "Dopo il Mondiale chiuderò la mia esperienza con l’Argentina. Ho già ottenuto ciò che volevo ottenere e ho la possibilità di giocare un altro Mondiale. Penso sia giusto farsi da parte, altrimenti mi comporterei in una maniera egoista togliendo spazio agli altri, ai tanti giovani che sto vedendo crescere. Il mio futuro? Il sogno è quello di finire la carriera al Rosario Central".

El Fideo è uno dei principali obiettivi di questo mercato estivo della Juventus. Oggi gli uomini mercato bianconeri sono partiti per un blitz a Londra, con l'obiettivo di affondare il colpo e convincere il giocatore in modo definitivo. La società lo ha individuato come un profilo adatto per una squadra che il prossimo anno deve tornare a vincere. L'argentino a Parigi ha vinto tutto tranne la Champions, che comunque non si era fatto sfuggire quando era al Real Madrid. E' ancora un giocatore importante e sa come raggiungere certi traguardi. Sono questi i giocatori che ha in mente Massimiliano Allegri per riportare la squadra a lottare per il vertice e alzare di nuovo dei trofei. Inoltre il tecnico, nella sua intervista a Dazn ha confermato che nella prossima stagione potremmo vedere una Juve con due esterni: magari proprio Di Maria insieme a Chiesa con Vlahovic punta.

Intanto domani sera Di Maria dovrebbe essere titolare nella sfida tra Italia e Argentina a Wembley. Nel tridente del commissario tecnico Scaloni, l'ormai ex Psg comporrà l'attacco con Lionel Messi e Lautaro Martinez. In campo se la vedrà con alcuni giocatori della Juve. Saranno proprio Bonucci e Chiellini (alla sua ultima in Nazionale) a difendere contro gli attaccanti dell'Albiceleste. E chissà che i due veterani juventini non gli dicano qualcosa per convincerlo a trasferirsi a Torino.