Di Marzio: “Thiago Motta non ha ancora firmato per la Juve, però…”

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha spiegato quale sarebbe l'attuale stato della situazione tra la Juventus e Thiago Motta. Ecco le sue parole: "Thiago Motta non ha firmato ancora nulla. Ha un impegno con la Juventus per tre anni di contratto, poi giusto che ne parli prima con la società e che lui ascolti quelli che sono i programmi. Penso però che la decisione l'abbia già presa. Mi sorprenderebbe moltissimo vedere un altro caso Xabi Alonso. Se Allegri resterà fermo? Quella che è la sua intenzione al momento non la so. Sono state ore abbastanza delicate. A prescindere da quello che è accaduto, pensava che potesse rimanere in panchina per queste ultime due partite per salutare anche il pubblico nell'ultima gara. Sicuramente c'è una situazione legale e non è mai semplice chiudere con una contestazione che può portare a un provvedimento e a un possibile processo. In una situazione del genere non penso stia pensando già ad un'altra panchina. Non penso abbia già ricevuto delle proposte concrete".