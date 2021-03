Di Livio: “Non avere Dybala è penalizzante”

L’ex giocatore della Serie A ha parlato

redazionejuvenews

L’ex giocatore di Juve e Lazio Angelo Di Livio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato a tutto tondo dell’ultima giornata di campionato. Il Soldatino si è poi soffermato anche sui bianconeri e sulla prestazione messa in campo ieri sera sul prato dell’Allianz Stadium che, lascia ben sperare tutti i tifosi juventini in vista della sfida di Champions di martedì.

SULLA PARTITA JUVE-LAZIO - “Questa partita può dare tanto alla Juve. Ha iniziato malissimo ma ha finito alla grandissima. Sono quelle partite che possono cambiare il volto della stagione. Ho visto una Juventus che nel secondo tempo s'è presa la partita. Speriamo sia di buon auspicio per il ritorno Champions con il Porto e per il finale di campionato.La Juve è partita malissimo, s'è fatta gol da sola ma ha saputo reagire. Mancavano almeno 4-5 titolari poi, quindi si può capire che tipo di partita è stata. La Lazio? E' stata una grande delusione. In una partita che si mette in discesa è sparita. La qualità della Lazio è venuta a mancare, soprattutto i giocatori di maggior qualità. Può davvero costare caro questo ko in chiave Champions".

"SU DYBALA - "E' vero che ha tanto giocatori per le ripartenze, ma manca la qualità di Dybala. Manca l'ultimo passaggio. Non avere Dybala per una stagione è penalizzante. Non diamo per scontata la vittoria dell'Inter, tutto dipenderà dal risultato con l'Atalanta".

SU CRISTANTE - "E' un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Non è un fuoriclasse ma sa far tutto. Potrebbe essere il vice Veretout, nell'Atalanta giocava lì".

SULLA ROMA - "Questa è la Roma. Vuol dire che la Roma gioca sporco, si difende perfettamente. Non sempre puoi esprimere le tue qualità. Vince e non convince ma ha una difesa fortissima. Smalling ha ridato sicurezza. E Dzeko è fondamentale per questa squadra".