Di Gennaro: “A Udine si è vista una Juve di una pochezza unica”

L'ex centrocampista ha parlato

TORINO - Antonio Di Gennaro, ex centrocampista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole: "Juve-Milan? Che paradosso per il Milan: sette-otto mesi in testa e ora si ritrovano a dover lottare per i primi quattro posti. La Juventus vista con l'Udinese comunque è stata di una pochezza unica, qualcosa che non ricordo nella storia di questa blasonata società. Togli i 27 gol di Ronaldo ed erano a metà classifica... Domenica sarà la partita di Donnarumma, legata al suo futuro, anche se va capito la Juventus come investirà nella prossima stagione, specie se non dovesse centrare la Champions. Siamo alla sfida decisiva, il Milan lo vedo un attimo meglio. Nuova Coppa Italia? Non mi piace, è un discorso simile alla Superlega, di meritocrazia. In Inghilterra vediamo squadre di serie inferiore che battono le più blasonate, non la ritengo una scelta giusta. Io anzi farei una revisione dei tre gironi di Serie C, sono insostenibili le sessanta squadre e lo vediamo perché sono anni che vediamo penalizzazioni e fallimenti. Togliere quelle squadre dalla Coppa, però, no: si toglie bellezza ed imprevedibilità dello sport. Non mi è piaciuta".