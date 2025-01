Di Canio: "C'è molta confusione alla Juventus..."

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei problemi della Vecchia Signora.

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Come fa una squadra a essere fatta se lo stesso allenatore la manda in confusione. Se rientra Nico e gioca due partite da centravanti, poi lo metti a sinistra e Yildiz a destra. Il secondo tempo quando ti assaltano, prendi gol e ancora non fai i cambi”.

Su Mbangula

“Poi metti i due ragazzini, Savona e Mbangula. Cioè loro ti devono risolvere questo momento di difficoltà? Ma io metto Douglas Luiz, altrimenti quando lo metto il giocatore con più qualità.. Magari qualche volta farà qualche ricamino, ma continuava a perdere i palloni la Juve. Poi Vlahovic me lo metti gli ultimi 5′? I nuovi arrivati di solito devono avere il tempo di entrare nei meccanismi, Kolo Muani buttato dentro subito… C’è un po’ di confusione secondo me”. Intanto ecco le ultime notizie di calciomercato sulla Juve, con l’arrivo di Renato Veiga nella notte<<<