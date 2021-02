Demiral scherza con Morata: “I tuoi bambini sono più belli di te”

TORINO- Il 2021 della Juventus procede a gonfie vele. Dopo il successo in campionato contro la Roma, che ha permesso il sorpasso in classifica proprio sui giallorossi agganciando il terzo posto, i ragazzi di mister Andrea Pirlo hanno eliminato l’Inter nel doppio confronto avvenuto nelle semifinali di Coppa Italia, staccando così il pass per la seconda finale consecutiva dopo quella della passata stagione, persa ai rigori contro il Napoli di Gattuso. Tra i protagonisti dello 0-0 dell'”Allianz Stadium” c’è sicuramente stato il reparto difensivo bianconero, che ha stravinto il diretto confronto con la coppia d’attacco interista formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, quasi mai pericolosi dalle parti di un Gigi Buffon rimasto inoperoso per larghi tratti della gara.

Molto bene Matthijs De Ligt, che ha ingaggiato uno scontro fisico col centravanti belga, ma il migliore in campo, senza ombra di dubbio, è stato il compagno Merih Demiral. Il centrale turco ha letteralmente eretto un muro a protezione della porta, confermando il suo grande momento di forma. L’ex Sassuolo, nelle ultime settimane, si sta però prendendo la scena anche fuori dal campo. Stanno infatti facendo molto successo i suoi post sui social, dai quali si evince un ritmo diesteso e felice all’interno dello spogliatoio dei campioni d’Italia in carica.

Numerose risate ha suscitato lo scherzo giocato a Juan Cuadrado negli scorsi giorni: Demiral, preso in prestito il telefono colombiano, ha infatti postato alcuni suoi selfie sul profilo Instagram del colombiano, poi vendicatosi poco dopo. Vittima degli scherzi del difensore, stavolta, è stato invece Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, nella seduta di allenamento di oggi, è stato accompagnato dai gemellini Leonardo e Alessandro, avuti dalla relazione con la moglie Alice Campello. I piccoli sono stati indiretti complici dello scherzo di Demiral che, postato un selfie con loro, ha poi scritto al compagno spagnolo: “I tuoi bambini sono più belli di te”. E ora, da parte del numero 9, si attende una “vendetta”: