Demiral scatenato sui social: lezioni di turco a Rabiot e sfottò ai sudamericani

TORINO- Alla fine per la Juventus, dopo un grande periodo che l’ha portata alla conquista della nona Supercoppa Italiana della sua storia e della seconda finale di Coppa Italia consecutiva, è arrivata la terza sconfitta in campionato. Al “Diego Armando Maradona”, contro il Napoli, un rigore di Lorenzo Insigne alla mezz’ora del primo tempo ha messo al tappeto i bianconeri, che non perdevano in gare ufficiali dal 17 gennaio contro l’Inter, quando i gol dell’ex Vidal e di Barella sancirono il successo per 2-0 dell’Inter. La classifica, dopo i risultati di ieri, si è complicata. L’Inter di Conte è ora prima a +8 su Cristiano Ronaldo e compagni, scivolati in quarta posizione dopo il successo della Roma sull’Udinese, che ha permesso ai giallorossi di riprendersi il terzo posto.

Non c’è però tempo per piangere sugli errori, perchè la squadra di Andrea Pirlo deve ora preparare al meglio la sfida al Porto di mercoledì sera. Al “Do Dragao” di Oporto andrà in scena il primo dei due scontri con la formazione lusitana, valevoli per gli ottavi di finale di Champions League. L’obiettivo non dichiarato è quello di fare meglio delle passate stagioni in campo europeo. L’eliminazione con l’Ajax ai quarti nel 2019 e quella contro il Lione agli ottavi nella passata annata bruciano ancora e la voglia di riscatto è tanta.

Il morale all’interno dello spogliatoio, nonostante il fresco ko, è molto alto. Lo si può notare dalle stories su Instagram di Merih Demiral, diventato ormai un vero e proprio influencer nelle ultime settimane. Vittime delle prese in giro del centrale turco, stavolta, sono stati Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Fotografati entrambi in posa durante la “Dybala Mask”, l’ex Sassuolo ha voluto sfotterli con la frase “Tutti e due brutti ma calciatori top”. Prima, però, Demiral ha voluto mettere alla prova con il turco Adrien Rabiot, che ha dimostrato di cavarsela discretamente: