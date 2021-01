Demiral applaude Danilo: “Sei stato troppo top. Anche io ho fatto bene”

TORINO – Finalmente la nuova Juve di Andrea Pirlo sembra aver trovato la giusta quadratura dopo mesi di alti e bassi. Grazie alla vittoria di ieri infatti, i bianconeri hanno conquistato 9 punti nelle ultime tre uscite, rispettivamente contro Udinese, Milan e infine il Sassuolo, sconfitto per 3-1 nella gelida notte dell’Allianz Stadium. Juve che è riuscita a trovare il vantaggio nella ripresa, grazie ad un destro chirurgico del devastante Danilo che, sta rubando la scena a molti suoi compagni dall’inizio della stagione. Ma con un gol di vantaggio e in superiorità numerica per l’espulsione di Obiang, la Vecchia Signora non riesce a chiudere il match e anzi, si vede raggiungere da una grandissima rete di Defrel,il quale ha lasciato sul posto la coppia Bonucci-Demiral, per poi battere Szczesny a rete. Proprio quando gli uomini di De Zerbi sembrava potessero avere la m meglio, arriva il gol di Ramsey che taglia le gambe agli emiliani che, subiranno a tempo praticamente scaduto anche la rete dell’immancabile Cristiano Ronaldo.

Ottima prova di forza e di testa da parte dei Campioni di Italia che, riconfermano quanto di buono fatto nelle gare precedenti e dimostrano di aver continuità anche nei risultati. Cosi come la sta avendo l'ex difensore di City e Real Danilo, autore di una stagione devastante sotto ogni punto di vista e condita anche dalla rete fondamentale nel successo di ieri sera contro i neroverdi. Qualità che non passano inosservate al suo compagno di reparto Demiral, il quale attraverso i social ha trovato il modo di esaltare il brasiliano, commentando proprio sotto al post del numero 13. Di seguito riportiamo le parole pubblicate da Danilo: "Risaliamo un passo alla volta. Contento di aver aiutato la squadra con il mio goal. Ora rimaniamo concentrati perche la strada è lunga. Forza Juve". Ecco invece la replica del difensore turco: "Oggi tu troppo top. Anche io bene". In attesa di capire chi saranno i difensori titolari quando l'infermeria sarà vuota, nell'ambiente della Continassa è stato già eletto un inamovibile.