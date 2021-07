Della Frera (Comm. Medica FIGC): “Tutti calciatori vaccinati per inizio campionato? Ce lo auguriamo”

Il membro della Commissione Medica della FIGC ha parlato

Walter Della Frera, membro della Commissione Medica FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo circa la vaccinazione di tutti i giocatori con doppia dose entro l'inizio del prossimo campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Non convocare i calciatori no-vax? Non esiste un obbligo legale, è una scelta di ogni società. In una lettera che abbiamo spedito nelle scorse ore come associazione calciatori, abbiamo parlato di obbligo morale per arrivare all'inizio del campionato con tutti i calciatori vaccinati. Ci auguriamo che per l'inizio del campionato tutti i calciatori siano vaccinati. Il problema sono i cosiddetti no-vax, che se non sono lasciati a casa devono fare tamponi ogni 24-48 ore, anche isolati dal gruppo in determinati momenti, come per esempio stando in camere singole".