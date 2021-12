Del Piero ricorda il gol alla Fiorentina: “27 anni fa il momento in cui cambiò la mia vita”

L'ex Capitano della Juve ha postato un video sui social

redazionejuvenews

Siamo alla vigilia del match di campionato tra la Juve e il Genoa di Shevchenko, dove in palio ci saranno 3 punti pesantissimi per entrambe le squadre. I bianconeri inseguono la zona Champions, considerando l'andamento delle prime 3 viene difficile pensare di sperare in qualcosa che vada oltre la qualificazione alla massima competizione europea, ma finchè la matematica non lo impedisce, ogni tifoso juventino in cuor suo lascia acceso un lumicino di speranza. Il Grifone invece, dovrà fare punti per tentare di staccare le ultime zone della classifica e cercare di incanalarsi verso la zona salvezza.

Ancora non sappiamo chi saranno gli 11 titolari a scendere in campo, con Federico Chiesa e Danilo ancora ai box infatti, Allegri sarà costretto a variare nuovamente lo scacchiere in campo. Con ogni probabilità dovrebbe rivedersi dal primo minuto la coppia d'attacco composta da Morata e Dybala, con quest'ultimo che è sempre piu il faro centrale della squadra ma che allo stesso tempo, non riesce ancora a trovare un'intesa totale sul rinnovo del contratto.

Rinnovo che i tifosi juventini chiedono a gran voce, per sperare di vedere il loro numero 10 incantare ancora a lungo il prato dell'Allianz. L'ultimo 10 che ha avuto vita decennale in bianconero è stato infatti Alex Del Piero. Proprio Pinturicchio, ha voluto scaldare il cuore dei suoi tifosi attraverso um post condiviso in queste ore sul suo account Instagram, in cui ha pubblicato il video del suo celebre gol alla Fiorentina. Il tutto è stato accompagnato dalla frase simbolica della leggenda bianconera: "27 anni fa il magico momento in cui la mia vita è cambiata per sempre", anche quella di tutti i tifosi juventini.