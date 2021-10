Del Piero presenta il suo libro: ecco il ‘ManuAlex”

L'ex Capitano della Juve ha pubblicato un libro per trasmettere l'amore per il calcio ai piu piccoli

Dopo aver regalato gioie impareggiabili per piu di 20 anni a tutti i tifosi bianconeri, l'ex bandiera e leggenda della Juve Alex Del Piero, continua a coltivare l'amore del suo popolo con dei semplici gesti o con delle parole al miele, sempre pronte per la Vecchia Signora. Questa volta però ha scelto un modo ben diverso per sollevare l'umore di tutti i tifosi, pubblicando un libro che racconta le sue gesta e tutti i trucchi del calcio con il suo modo di pensare.

Ma non è tutto, a questo progetto hanno partecipato molti altri grandi campioni del passato, dagli ex compagni di Pinturicchio fino ai 'migliori rivali'. Il tutto è stato pubblicato sugli account social dell'ex numero 10 che, attraverso alcune storia Instagram ha scritto: "E' un manuale del calcio pensato per i piu giovani, in cui trovate tutto ma proprio tutto quello che si desidera sapere sullo sport piu bello del mondo: i grandi campioni di ieri e di oggi, le squadre piu forti e gli allenatori piu rivoluzionari, le maglie, le esultanze, i gol e le giocate piu spettacolari, le coppe piu prestigiose e le scaramanzie piu buffe, i record e gli alibi d'oro... e ovviamente tante curiosità e aneddoti su di me e sulla mia carriera, raccontata attraverso lo sguardo che non ho mai perso: quello di un bambino innamorato del calcio".

Per concludere, Del Piero ha voluto postare la ciliegina sulla torta, condividendo una foto che lo ritrae appunto con il medesimo libro, in una pagina che descrive il famoso 'Gol alla Del Piero', rinominato in estate 'O Tir a Gir', con chiaro riferimento a Lorenzo Insigne che, proprio qualche giorno fa aveva dichiarato come quel gol fosse soltanto di Alex.

