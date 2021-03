Del Piero onora la memoria di Gianni Agnelli: il post sui social di “Pinturicchio”

Il post su Instagram dell'ex capitano bianconero

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, arrivata nel secondo tempo supplementare per il gol su punizione di Sergio Oliveira, la Juventus è tornata ieri al lavoro alla Continassa. L'obiettivo dei bianconeri è quello di preparare al meglio la trasferta di Cagliari di domenica, quando alle 18.00 andrà in scena la sfida contro i rossoblù di mister Leonardo Semplici. Una vittoria è d'obbligo per scacciare subito la delusione europea e fondamentale per tentare la rincorsa all'Inter capolista di Antonio Conte.

Fu proprio Gianni Agnelli a coniare per Alex Del Piero il soprannome di "Pinturicchio", paragonando l'ex numero 10 al pittore perugino del 1400. Quest'oggi, tramite un post sui propri canali social ufficiali, l'ex capitano juventino, pupillo dell'"Avvocato", ha voluto onorarne anche lui la memoria citando una delle sue più celebri frasi: "“La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioniforti, come può dare una vera e infinita storia d'amore” (Avvocato Gianni Agnelli)". Un post che ha suscitato grandi emozioni in tutti i tifosi della "Vecchia Signora", che si sono sprecati in messaggi d'amora all'indirizzo dei due simboli dell'ultracentenaria storia dei campioni d'Italia in carica: