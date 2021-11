Del Piero fa 47 anni: gli auguri dei bianconeri sui social

Tutti gli auguri dei bianconeri per Del Piero sui social

redazionejuvenews

Quella di oggi è una giornata speciale per tutto il mondo Juve. Il 9 novembre di 47 anni fa infatti, nasceva quello che sarebbe poi diventato il simbolo per eccellenza della storia della Vecchia Signora, Alex Del Piero. Pinturicchio risulta essere ancora oggi, il bomber piu prolifico di questo club con 289 reti, grazie alle quali sono arrivati tutti i titoli possibili da conquistare, sia in Italia che nel mondo.

Non potevano mancare ovviamente gli auguri dei suoi ex compagni di squadra, da Marchisio a Iaquinta, fino a quelli della società stessa, la quale gli ha anche dedicato una diretta Facebook in cui venivano riprodotte tutte le reti segnate da Del Piero in maglia bianconera. Di seguito andiamo a vedere alcuni dei post pubblicati sui social.

IAQUINTA: "Nella mia carriera ho avuto molte fortune, una delle piu grandi è stata sicuramente giocare con un fenomeno come Alex. Per il giocatore. Un fuoriclasse assoluto. Un vincente nato. E per l'uomo. Un leader vero, un Capitano con la 'C' maiuscola, che non ha abbandonato la barca neanche nel momento più delicato. E poi ha partecipato alla sua splendida rinascita. Se si pensa alla Juve si pensa a Del Piero. Essere stato al suo fianco è stato un onore. Che spettacolo quegli anni. Auguri Alex!".

LOCATELLI - Il centrocampista bianconero invece, ha scelto un modo piuttosto particolare per celebrare il compleanno dell'ex numero 10. Come si può vedere attraverso una storia pubblicata su Instagram dal Campione d'Europa in carica, nell'immagine immortalata si vedono poster e pezzi di giornale raffiguranti proprio Del Piero, affissi su una parete di quella che era la sua cameretta di un tempo, accompagnate dal seguente messaggio: "Tanti auguri Alex (con cuore al seguito).

Il post di auguri di Locatelli a Del Piero

MARCHISIO - Inevitabili gli auguri anche del suo ex compagno di squadra Claudio Marchisio, il quale ha postato alcune foto che lo ritraggono insieme ad Alex nei tempi in cui facevano coppia alla Juve, con scritto: "Happy birthday Alex".

La storia di Marchisio

JUVENTUS - Ovviamente i piu attesi erano quelli del club bianconero, arrivati puntuali come un orologio svizzero. Per omaggiarlo è stato pubblicato un video con alcuni dei suoi gol e la seguente frase: "Buon compleanno all'artista, l'unico. Alex Del Piero".