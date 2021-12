Del Piero celebra Curry: “Complimenti per il tuo record”

L'ex Capitano della Juve ha celebrato il record raggiunto dalla notte dal campione dell'NBA

Dopo aver commesso l'ennesimo passo falso della stagione nell'ultima uscita di campionato contro il Venezia, ora la Juve si prepara per ricevere il Bologna nella sfida di sabato dove sarà obbligatorio fare 3 punti. I bianconeri infatti sono chiamati a rialzare la testa, per tentare di restare ancora nella scia del treno che porta alla prossima Champions League che, al momento sembra essere irraggiungibile.

Inutile dire che tantissimi hanno voluto celebrare questo record, anche personaggi illustri come l'ex Capitano della Juve Alex Del Piero che, ha scelto la via dei social per omaggiarlo. L'ex numero 10 ha prima postato una foto insieme a Curry, poi ha scritto: "Un 3 punti è come un calcio di punizione, bisogna averlo nelle vene. Congratulazioni per il tuo record, leggenda!".