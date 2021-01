De Zerbi: “C’erano i presupposti per vincere, poi la Juve ti punisce se la gara resta in bilico. Sul campionato…”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Roberto De Zerbi ha parlato dopo il ko del Sassuolo con la Juve per 3-1: “La prestazione non può più bastarci. Gol Ramsey? In queste situazioni marchiamo a zona, il primo uomo deve prendere posizione sul palo e se lo avesse fatto avrebbe intercettato il pallone. Chiriches però era stanco, ha fatto un allungo in avanti e probabilmente gli sono mancate le forze. Ad un certo punto della ripresa volevo vincere la gara. Poi al massimo perdi, ma vedevo che c’erano i presupposti. In una fase dovevamo essere più cattivi, poi se tieni la gara in bilico così la Juve ti punisce da un momento all’altro. Oddei l’ho messo perchè avevo finito i terzini. Ha pagato un po’ l’esordio, ma ha tante qualità e può fare una grande carriera in futuro. Idea sul campionato? E’ una stagione equilibrata, puoi perdere con chiunque senza che il campo dica altro. Davanti quella che ad oggi è più convincente il Milan, nella convinzione e nella testa. Poi mi piace anche la Juve, in tre o quattro gare ha fatto grande calcio. Non è facile partire senza ritiro. Siamo agli inizi, ma alcuni valori non sono ancora venuti fuori nella totalità.

Ciclo chiuso? Non so se la società deciderà di prendere un'altra strada. Nell'organico abbiamo tanta qualità, se non si raggiunge un risultato strepitoso come l'Europa i nostri calciatori ambiscono a giocare in altri club. Parlo di gente come Locatelli, Boga, Berardi…Non deve esserci paura di ripartire con un nuovo ciclo. Noi oggi siamo avvantaggiati con il lavoro svolto in questi anni. A me piacerebbe divertirmi come sto facendo, poi non so dove e come. Non ho però l'ansia di andare via a tutti i costi, il mio pensiero è fare quello che mi rende felice. Se è qua sono contento, se è da un'altra parte sono anche ambizioso. Atalanta? Non abbiamo sofferto solo noi. Oggi, invece, nella testa pensavo ad una gara di questo tipo".