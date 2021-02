De Sciglio ha deciso sul suo futuro: “Per l’anno prossimo…”

TORINO – Nell’ultimo giorno di calciomercato, continuano ad arrivare notizie molto importanti per la Juventus. Attualmente, i bianconeri sono impegnati in diverse trattative, sia in entrata che in uscita. In queste ore, infatti, la Juve sta cercando di concludere per l’acquisto di Gianluca Scamacca, il quarto attaccante tanto cercato da Andrea Pirlo. Tuttavia, da poco è arrivata la notizia dell’inserimento del Parma, decisa a strappare il centravanti ai bianconeri. C’è tempo fino al gong finale delle 20, dove verrà messa la parola fine al mercato invernale del 2021. La dirigenza bianconera tenterà di portare a termine l’operazione, anche la situazione sembra essere ancora più complicata.

Più fortunato, invece, il versante dei colpi in uscita. Ormai conclusa l’operazione per il passaggio di Rolando Mandragora al Torino, la dirigenza juventina si sta concentrando anche sull’affare Rugani. Mentre il centrocampista classe ’97 di proprietà della Vecchia Signora passa in prestito dall’Udinese ai granata, il difensore centrale è finito negli interessi del Bologna. Attualmente si trova in prestito al Rennes in Francia, ma potrebbe passare sempre in prestito ai rossoblù e tornare così in Italia. Sempre da oltre le Alpi, poi, è arrivata un’altra notizia riguardo una possibile operazione in uscita.

Infatti, intervenuto in conferenza stampa, Mattia De Sciglio ha comunicato la decisione sul suo futuro. Anche l’esterno italiano è di proprietà della Juve e si trova in prestito in Ligue 1 all’Olympique Lione dalla scorsa estate. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il giocatore ha affermato: “Per l’anno prossimo, la mia volontà è quella di rimanere qui“. Un segnale forte alla Juventus, che potrebbe quindi lavorare per un’altra cessione a titolo definitivo. Il futuro di De Sciglio è ormai in Francia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<