De Paola: “L’approccio della Juventus è totalmente cambiato”

De Paola ha commentato l'ultima prestazione della Juventus in campionato: il giornalista ha elogiato approccio e performance dei bianconeri

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha commentato la performance della Juventus contro la Roma. Ecco le sue parole: “Il piacere di vedere una squadra giocare a calcio è anche scoprire i vari preziosismi di quest’ultima. Douglas Luiz è un funambolo, ha fatto dei numeri incredibili. Koopmeiners non ha ancora la distanze giuste, lancia un po’ troppo lungo, ma ha visione e capacità di inserimento. Conceicao è un fenomeno per ciò che riguarda il tocco del pallone e per come abbassa la testa e punta, anche lui sarà da gustare per capire quanto possa far saltare il banco”.

De Paola: “Una Juve così non si vedeva da anni”

Il giornalista ha concluso: “Le capacità di gioco della Juventus però fanno capire come la squadra sia cambiata proprio a livello di approccio alla partita. Non si vedono più giocatori sconsolati nel dover cercare di passare il pallone. Ora è un gruppo che cerca di essere pericoloso e non lo vedevamo da tre anni”.