De Paola: “Le aspettative nei confronti della Juve sono alte”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sportitalia sul percorso della Vecchia Signora: “Calate questi concetti nella realtà del nostro campionato e capirete quanto saranno alte le aspettative per la prossima stagione con questi binomi: Inzaghi-Inter, Fonseca-Milan, Thiago Motta-Juve, Conte-Napoli. Chi ha il coraggio di dire a qualcuna delle tifoserie di queste squadre che non competeranno per lo scudetto? Impossibile. L’asticella si è alzata per tutte perché le aspettative sui loro allenatori sono elevatissime. È il vento nuovo che arriva da tecnici come Spalletti che parlano un’altra lingua calcistica molto ascoltata dai calciatori”.