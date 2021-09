De Ligt: “Abbiamo dimostrato il vero DNA Juve ed è quello vincente”

Il difensore olandese ha parlato al termine del big match di ieri sera

La Juventus ha raggiunto l'impresa e ha sconfitto i Campioni d'Europa in carica del Chelsea nella notte dell'Allianz, illuminata dalla magia dello scatenato Chiesa in avvio di ripresa, grazie alla quale ha portato 3 punti fondamentali in ottica del passaggio agli ottavi di Champions. E' stata una gara dura da gestire ma che non ha portato grandissimi pericoli dalle parti di Szcesny, mai chiamato in causa e che ha sentito scorrere un brivido lungo la sua schiena solo a 15 dalla fine, quando Lukaku ha spedito alto l'unico pallon 'toccato' in tutta la sua partita.