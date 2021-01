Danilo sulla Champions: “City, Bayern e Liverpool favoriti”

TORINO – Tra poche ore torna in campo la Juventus, che se la vedrà in casa nel lunch match domenicale contro il Bologna. La squadra di Andrea Pirlo avrà una ghiotta occasione per accorciare in classifica su Inter e Milan, che hanno fatto entrambe un passo falso ieri sera. In caso di vittoria, i bianconeri potrebbero guadagnare dei punti preziosi. Per questo, il tecnico della Vecchia Signora farà affidamento sui migliori calciatori di questa stagione e, in difese, si appoggerà di nuovo su Danilo Luiz da Silva. Il difensore brasiliano, classe 1991, dal suo arrivo alla Juve ha totalizzato 56 presenze e 3 gol, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa. Intervistato da TNT Sports Brasil, il calciatore ha risposto a delle domande sulla Champions League, vero tabù per la Juventus. Il club torinese negli ultimi anni ha tentato più volte di conquistarlo, andando in finale nel 2015 e nel 2017, ma è stato battuto in entrambi i casi.

Ecco, dunque, le parole di Danilo: "Preferisco analizzare molto praticamente il calcio: guardo al gioco, agli schemi, a come si possa raggiungere il livello migliore. Per quanto riguarda la Champions League, secondo me i favoriti sono Manchester City, Bayern Monaco e Liverpool. Queste sono tre squadre che hanno molto idee, che giocano un calcio fondamentale; inoltre, hanno dei giocatori ormai abituati a questo sistema di gioco e che si trovano avvantaggiati in esso. Infatti, sono in una condizione totalmente diverse rispetto alle squadre in costruzione. Questo, però, è il mio modo di analizzare il gioco del calcio. In questo sport, poi, conta molto anche la tradizione. Per questo, scartare dalla lista dei favoriti Real Madrid e Barcellona è impossibile".