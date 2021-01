Danilo: “Dobbiamo avere la voglia di vincere un altro Scudetto. Imparare dai momenti difficili”

TORINO – La Juventus si è imposta ieri sera per 3-1 allo Juventus Stadium contro il Sassuolo, allungando a tre la striscia di vittorie consecutive ottenute in campionato e dall’inizio dell’anno. Dopo i tre punti contro l’Udinese e quelli contro il Milan, i bianconeri conquistano altri tre preziosi punti che gli consentono di materane a 7 punti il distacco dal Milan capolista, e recuperando due punti a Inter e Roma distanti rispettivamente quattro e un punto.

Autore del gol che ha sbloccato la partita per i bianconeri è stato il difensore brasiliano Danilo, autore di una grande stagione fino a questo momento. Al momentaneo pareggio di Defrel hanno poi risposto il gol di Ramsey, alla prima marcatura in bianconero, e quello di Cristiano Ronaldo, che ha chiuso la partita con il 3-1 siglando il quindicesimo gol in sedici partite disputate in campionato, confermandosi in vetta alla classifica marcatori.

Al termine della partita, Danilo ha parlato ai microfoni di JTV:”Quando siamo meno organizzati la partita diventa più difficile, anche se abbiamo un uomo in più. Dobbiamo imparare da questi momenti. Anche io ho sbagliato qualche pallone in uscita che non dovevo sbagliare, ma abbiamo fatto un bel lavoro e alla fine siamo riusciti a vincere. Abbiamo lasciato tanti punti che non dovevamo lasciare nella prima parte di stagione, alla Juve dobbiamo essere abituati ad avere pressione ogni partita e dobbiamo avere la voglia di vincere un altro scudetto. Il gol? Lo cercavo da tanto, per come gioco ora non arrivo spesso vicino alla porta, oggi quando mi sono trovato in quella situazione ho provato e mi è venuto benissimo il tiro. Sapevamo che loro avrebbero giocato con una difesa aggressiva lasciando ampi spazi per attaccarli, ci abbiamo provato a lungo e per fortuna siamo riusciti a portarla a casa nel finale.”

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<