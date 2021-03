Danilo: “Conosciamo il nostro valore e vogliamo dimostrarlo”

Il difensore della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta ieri sera

La Juventus è tornata ieri sera alla vittoria contro lo Spezia, riprendendo la corsa in classifica dopo la battuta di arresto di sabato sera, quando i bianconeri avevano impattato per 1-1 contro il Verona al Bentegodi. Dopo il pareggio contro gli scaligeri i bianconeri avevano bisogno di ritrovare i tre punti per non perdere altro terreno dalle milanesi, e dopo un primo tempo di sofferenza sono riusciti a portare a casa il risultato. Ora, a parità di partite, il Milan dista tre punti, con l'Inter prima a sette e la rincorsa degli uomini di Andrea Pirlo non prevede più passi falsi, per mantenere vive le speranze di Scudetto il più a lungo possibile.