Per Damsgaard i bianconeri hanno una rivale in Serie A

Per Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, non ci sarebbe solo la Juve sulle sue tracce. Sul danese è forte anche il Milan

redazionejuvenews

La Juventus è da tempo in cerca di un centrocampista. Il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, avrebbe contattato la società in questione per acquistare il giocatore nel prossimo mercato estivo. Sul centrocampista non ci sarebbe solamente la Juventus. Il Milan, infatti, sarebbe molto avanti nella trattativa e cercherebbe il giocatore per sostituire il buco ancora non colmato dalla partenza di Calhanoglu. Nella corsa al calciatore si era inserita anche l'Inter, ma ora si sarebbe decisamente più defilata rispetto ai bianconeri e ai rossoneri. Si tratta di Mikkel Damsgaard della Sampdoria.

Damsgaard ha incantato tutti negli scorsi europei di calcio giocando molto bene con la sua Danimarca. Il centrocampista, infatti, ha giocato da titolare inamovibile ed ha collezionato vari gol e vari assist. Con il club blucerchiato però il giocatore non è mai riuscito ad essere al centro del progetto ed a colpire il patron Massimo Ferrero. Anche in questa stagione di Serie A per ora non sta incidendo. Damsgaard ha comunque qualità infinite e mezza Serie A avrebbe messo gli occhi su di lui tra cui la Juventus.

La Vecchia Signora avrebbe già avviato le trattative per acquistare il danese il prossimo giugno, ma come detto in precedenza anche ci sarebbe anche il Milan disposto a spendere i soldi richiesti dalla Sampdoria (40 milioni di euro) per acquistarlo. I rossoneri, infatti, garantirebbero da subito la quasi titolarità assoluta al giocatore, mentre i bianconeri non proprio. Nelle gerarchie il danese sarebbe dietro a Kulusevski che però la Juve vorrebbe cedere il prima possibile di fronte ad offerte ragionevoli. In caso di cessione dello svedese, dunque, Damsgaard avrebbe sicuramente più occasioni per giocare dal primo minuto. In attesa che la trattativa decolli definitivamente, il patron Ferrero vorrebbe che il centrocampista dia comunque il meglio di se per monetizzare dal suo trasferimento il più possibile.