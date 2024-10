Damiani: “La Juve deve migliorare. Thiago Motta una garanzia”

Oscar Damiani ha parlato del momento della Juventus in stagione: per l'agente, la garanzia massima bianconera sarebbe il tecnico Thiago Motta

Intervistato a 1 Station Radio, Oscar Damiani ha fatto il punto sulle squadre di vertice della Serie A italiana. Sulla Juventus, l’agente ha detto: “Motta è un grande allenatore, ma la squadra forse deve migliorare. Se posso essere sincero, forse servirebbe qualche campione in più. Motta comunque è una garanzia assoluta”. Lo stesso, sul tema Scudetto non avrebbe indicato però i bianconeri come principale antagonista dell’Inter: “Il Napoli con Conte un allenatore straordinario, uno dei migliori in circolazione. Possono fare molto bene. Confido molto in lui e nei suoi uomini, che sono davvero bravi. Lukaku sicuramente tornerà in forma e sarà assolutamente l’antagonista numero uno dell’Inter“.

Damiani: “L’Inter ha due rose. Al Milan serve Leao”

L’agente ha proseguito parlando proprio dei nerazzurri: “E’ una rosa completa, anzi sono due rose complete. Ha una società forte, una delle migliori in Europa. Marotta e Ausilio sono davvero straordinari e Inzaghi ha dimostrato di saper vincere”. Infine, sul Milan ha detto: “Se la società crede davvero in Fonseca non lo deve mandare via. Se qualche giocatore poi fa di testa sua è giusto metterlo in panchina. A me piace come gioca, devo essere sincero. Leao è un campione a metà. Il Milan non può farne a meno perché comunque è forte, anche se un po’ discontinuo”.