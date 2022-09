Damascelli: “Sotto la maglia niente, solo l’arroganza dell’allenatore…”

La partita di ieri al Franchi contro la Fiorentina ha lasciato ancora una volta l'amaro in bocca in casa Juventus. I bianconeri erano passati in vantaggio al nono minuto con il secondo gol consecutivo di Arkadiusz Milik, bravo a sfruttare il tiro-cross al volo di Filip Kostic. Ma poi, a causa di un'ingenuità su un calcio d'angolo a favore, la squadra di Massimiliano Allegri si è fatta trovare scoperta dietro, prendendo gol in contropiede da Christian Kouamé, imbeccato da Riccardo Sottil. E sarebbe potuto arrivare anche il raddoppio dei viola, con il rigore causato dal fallo di mano di Leandro Paredes. Ci ha pensato però Mattia Perina salvare il risultato, deviando sul palo il penalty calciato da Luka Jovic, con un grande riflesso. La squadra bianconera è salita così a quota 9 punti in classifica dopo cinque partite.