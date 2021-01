Dalla Spagna: niente Roma, Allegri aspetta la chiamata del Real Madrid

TORINO – Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Sport, l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, starebbe aspettando la chiamata del Real Madrid. Il tecnico nei giorni scorsi era stato accostato a più riprese alla Roma, a causa degli ultimi risultati del tecnico Paulo Fonseca, non troppo esilaranti. In poco più di una settimana, infatti, il tecnico portoghese in tre partite ha collezionato un solo punto, una pesante sconfitta nel derby contro la Lazio e una clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia. I giallorossi sono stati infatti eliminati dallo Spezia rimanendo in nove uomini ai tempi supplementari e facendo il famoso “sesto cambio”, che è stato vietato ad inizio anno dalle norme della FIGC e della Lega Serie A. Poi la vittoria all’ultimo secondo con lo stesso Spezia in campionato sembra aver placato gli animi dei tifosi e dei Friedkin che lo avrebbero confermato sulla panchina della squadra capitolina.

Nella giornata di ieri però, il nuovo General Manager della Roma, Tiago Pinto, si trovava in un noto hotel di Milano per trattare con l’Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez, poi saltato. Ed ecco che dallo stesso hotel spunta la figura di Max Allegri. Il dirigente dei giallorossi ha smentito una eventuale trattativa con il tecnico affermando di non sapere della presenza di Allegri nell’hotel in cui ha incontrato i dirigenti dell’Inter. Il giorno dopo dalla Spagna arriva una clamorosa notizia: l’ex tecnico bianconero sarebbe nella lista dei preferiti di Florentino Perez in caso di esonero dell’attuale tecnico Zidane. Sempre secondo Sport, Allegri avrebbe per ora declinato tutte le proposte di contratto (tra cui quella della Roma) per concentrarsi solamente per una eventuale chiamata nei Blancos. Solo il tempo ci dirà se il tecnico verrà ingaggiato dal club più titolato del mondo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<