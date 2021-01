Cuadrado: “Futuro? Non ci penso, ho un contratto fino al 2022. Sono molto maturato, ora so come giocare”

TORINO – Il calciatore della Juventus Juan Cuadrado ha parlato intervistato dai microfoni de El Tiempo, ai quali ha parlato del suo futuro e del suo passato, ripercorrendo la sua carriera dall’inizio a Firenze fino agli anni della Juventus, che sta vivendo e vuole continuare a vivere. Cuadrado sta bene in bianconero, e il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 sembra essere una formalità. Il giocatore e la società sono tranquilli e confidenti sul fatto di potersi sedere a tavolino e risolvere la questione del rinnovo in poco tempo, con il colombiano che è ora concentrato sul campo e a recuperare i punti che separano la Juventus dalla testa della classifica.

“Adesso non penso al futuro. Ho un contratto con la Juventus valido fino a giugno 2022 e solo allora ci penserò. È andata molto bene. Sono cresciuto sia in attacco che a livello difensivo, e questo mi ha aiutato molto a restare concentrato e a mantenere un buon rendimento. Ho trovato continuità. sto vivendo un buon momento, anche se credo che pure alla Fiorentina ho avuto periodi molto positivi. Oggi però sono un Cuadrado differente, più maturo. So dove giocare, dove rischiare, quando passarla, quando crossare o dribblare… Sono un’altra versione di me stesso, diversa rispetto al giocatore visto a Firenze.”

Cuadrado ha poi commentato il premio ricevuto come calciatore Colombiano dell’anno, ringraziando per il premio conferitogli: “Sono solo felice e grato a Dio per questo, soprattutto sapendo che tutti i giocatori colombiani cercano di fare del loro meglio in giro per il mondo. Comunque, indipendentemente dal fatto che vinca Juan o Muriel o Falcao o James Rodriguez, è importante lasciare in alto il nome della Colombia.”

