Crouch racconta CR7: “Allo United si vantava di essere piu bello di Messi”

Dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso per piu di un mese, finalmente il fuoriclasse della Juve Cristiano Ronaldo, ha deciso di far ritorno alla Continassa e iniziare la sua nuova stagione con la maglia della Vecchia Signora. La sensazione è che ormai il destino del porotghese sia ancora sotto la Mole, ma è bisogna sempre tenere un occhio molto vigile su quello che potrebbe accadere sull'asse Parigi-Madrid, per le vicende legate al futuro di Mbappè.