Criscitiello: “Di Maria un lusso. Koulibaly dà spessore e qualità”

Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha commentato il mercato delle big. Ecco alcuni estratti, in cui parla in particolar modo della Juventus: "Per essere il quarto campionato, per essere poveri e scarsi comunque ci stiamo godendo l'estate. Vedere Lukaku tornare in Italia ammettendo di aver sbagliato ad andare con l'avvenente Premier, rivedere Pogba con la coda tra le gambe e accogliere Di Maria a braccia aperte non è una cosa da tutti i campionati. In Premier hanno i soldi e ci hanno massacrato. In Francia hanno il PSG, in Germania hanno un Governo serio e l'organizzazione. Noi abbiamo passione e malattia per un gioco che, in Italia, non è considerato sport, ma religione. Perché noi la domenica andiamo in chiesa, non tutti, ma andiamo allo stadio. Quasi tutti. La domenica è religione per noi; siamo praticanti. Inter e Milan hanno già fatto il pieno di abbonati. La Juve alza troppo il tiro e crede che viviamo in Italia, ma con gli stipendi della Svizzera. Roma sta rispondendo bene. Meno le altre ma poi si rifanno con i biglietti alla domenica".