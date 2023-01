I TOP e FLOP di Cremonese-Juventus: Soulè tuttofare, Locatelli dove sei?

Dopo le sei vittorie consecutive con cui si era concluso il 2022, il 2023 della Juve inizia con altri tre punti. Allegri è stato costretto a fare i conti con una lunga serie di infortuni e nonostante questo i bianconeri sono riusciti a rendersi pericolosi in più di un'occasione, a mantenere la porta inviolata e vincere . Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Tra i TOP impossibile non parlare di Danilo, che ormai è una vera e propria colonna portante di questa squadra. Il brasiliano è un punto fermo per Allegri, vero leader della squadra. Promosso anche l'autore del gol vittoria Milik, cecchino su calcio di punizione. Più che positiva anche la prova del giovane Soulè, particolarmente pericoloso nel primo tempo. Certo, come esterno di centrocampo ci si aspetterebbe qualche lettura difensiva in più, ma c'è spazio per migliorare.