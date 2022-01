CR7: “Sono molto orgoglioso di aver vinto con la Juve”

Il fenomeno portoghese ha condiviso un post sul suo account Intstagram, dove ha parlato anche del suo passato in bianconero

Il nuovo anno è appena iniziato e come di consuetudine è tempo anche di tirare i bilanci di quello che è stato l'anno appena cocnluso. In casa Juve non si è arrivati a raggiungere la gloria ma nemmeno va cancellato tutto come fosse stato un anno fallimentare. I bianconeri sono infatti riusciti a portare a casa due trofei e ad ottenere la qualificazione alla Champions League, sperando che questo possa avvenire anche nella parte finale della stagione in corso. A fare i suoi calcoli ci ha pensato anche CristianoRonaldo che, ha condiviso tutte le sue emozioni provate nel 2021 attraverso un lungo post su Intagram, dove ha parlato anche della sua avventura con la Vecchia Signora.