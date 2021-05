CR7 fa i complimenti allo Sporting Lisbona: “Tanti auguri campioni”

Il fenomeno bianconero ha postato sui social

Quella di ieri è stata una giornata particolare in casa Ronaldo perche la sua squadra del cuore, lo Sporting Lisbona, si è laureato Campione di Portogallo dopo ben 19 anni di sofferenze e sconfitte. La conquista matematica del titolo è arrivata grazie alla vittoria di misura contro il Boavista, decisa dalla rete di Paulinho che, ha dato il via ai festeggiamenti. A questi si è unito in maniera virtuale anche l'alieno di Funchal che, ha condiviso un post di congratulazioni attraverso il suo account Instagram. Nell'immagine si può vedere l'intera squadra biancoverde, sotto alla scritta 'Eu sou campeao', con il commento proprio di CR7 che, scrive cosi: "Tanti auguri campioni". Immediata la replica della società che risponde al 5 volte Pallone d'Oro: "E' nostra". Come se non bastasse la gioia del 19esimo titolo, i tifosi dello Sporting hanno chiesto a gran voce nei commenti il ritorno a casa di Cristiano Ronaldo, il quale sta ancora decidendo le sorti del suo imminente futuro.