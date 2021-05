Cr…100: “Sempre una sensazione speciale, ma c’è ancora tanto in gioco”

Il post di Cr7

Un 3-1 al Sassuolo per risollevarsi dopo la batosta casalinga con il Milan e sperare ancora in un posto per la prossima edizione della Champions League. Questo il verdetto del Mapei Stadium, dove la Juventus, nella serata di ieri, ha battuto la formazione neroverde di Roberto De Zerbi grazie alle reti di Rabiot, Cristiano Ronaldo e Dybala. Serata speciale per questi ultimi due, arrivati entrambi a quota 100 gol con la casacca della "Vecchia Signora".