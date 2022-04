Corsa Champions, recupera la Fiorentina, stabile la Lazio, domani la Roma

Con il pari dei bianconeri, i viola hanno recuperato, mentre i biancocelesti hanno fatto lo stesso risultato. Domani i giallorossi a Napoli.

Un passo falso che non ci voleva. Quella di ieri all'Allianz Stadium doveva essere una giornata da 3 punti e invece si è trasformata in una brutta sorpresa di Pasqua. Il Bologna è riuscito a bloccare i bianconeri, passando in vantaggio e proteggendolo quasi fino alla fine. Il gol di Vlahovic nel recupero ha regalato il pareggio, ma sono stati due punti persi. Niente di irrimediabile, certo. La Juventusha come obiettivo di questo finale di campionato la qualificazione in Champions ed è ancora padrona del proprio destino. La squadra di Massimiliano Allegri è quarta in classifica con 63 punti. Al momento sono 6 i punti di vantaggio sulla Roma, che domani alle 19 sarà impegnata a Napoli.

Il match del Diego Armando Maradona potrebbe avere due risvolti. In caso di vittoria, i giallorossi si avvicinerebbe a -3 e renderebbero più aperta la lotta Champions. Allo stesso tempo però gli azzurri rimarrebbero a soli 3 punti dalla Juve, aprendo ai bianconeri anche la possibilità del terzo posto. In caso di vittoria per Spalletti e i suoi invece, il terzo posto si allontanerebbe a 6 punti, ma i bianconeri avrebbero gli stessi punti di vantaggio sulla Roma quinta. In caso di pareggio ovviamente rimarrebbe tutto come prima di questa giornata, con 5 lunghezze di vantaggio sulla squadra di Mourinho e 4 di ritardo dai partenopei.

Ieri nel post gara Allegriha tracciato la strada: "Noi sappiamo che per mantenere il quarto posto dobbiamo fare un passettino alla volta. Credo che la Fiorentina abbia un buon calendario e c'è lo scontro diretto con noi. Poi Lazio e Roma in ordine di calendario". Insomma il tecnico indica i viola come avversario più temibile per questo finale. Ieri la squadra di Italiano ha battuto 1-0 il Venezia, agganciando così la Lazio a quota 56. La squadra di Sarri infatti, dopo la grande vittoria col Genoa della settimana scorsa, ha trovato il pari solo nel finale nella gara dell'Olimpico contro il Torino, finita 1-1. I viola peraltro hanno una partita in meno, quella da recuperare contro l'Udinese, quindi potenzialmente potrebbero essere a -4 dai bianconeri. E intanto mercoledì ci sarà la sfida nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In palio la finale e la spinta emotiva nella corsa Champions.