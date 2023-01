Coppa Italia, il Parma di Buffon spaventa l’Inter: Inzaghi la spunta al 110′

A fine gara Pecchia ha detto: "Per me è un valore aggiunto. Mi è spiaciuto che sia stato troppo a lungo fuori per dare un contributo anche in campo. Oggi ci teneva, voleva tornare a fare una partita dopo l'infortunio e lo ha fatto con grande spessore". Da segnalare l'accoglienza riservata dal pubblico nerazzurro a Buffon: fischi e cori contro il nemico di tanti Derby d'Italia.