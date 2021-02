Si complica per Scamacca alla Juve: un’altra pretendente fa sul serio

TORINO – Continuano a farsi sempre più frenetiche queste ultime ore del calciomercato invernale, con la Juventus che è sempre più protagonista delle voci che corrono. La società bianconera, infatti, sta lavorando senza sosta nella giornata più movimentata di tutta la stagione, risultando ancora una volta la protagonista assoluta degli affari. In queste ore, la Vecchia Signora ha già piazzato un colpo in uscita, per sfoltire la propria rosa, e sta lavorando anche al secondo. Innanzitutto, Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997 che era in prestito all’Udinese, sta svolgendo le visite mediche con il Toro. Si trasferisce al club granata in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Nel frattempo, la dirigenza bianconera sta parlando anche con Bologna e Rennes per il trasferimento agli emiliani di Daniele Rugani. Il centrale italiano è attualmente in prestito nella società transalpina e potrebbe passare, sempre in prestito, ai rossoblù.

In queste ore, però, la Juve sta lavorando anche per mettere a segno un importante colpo in entrata, con cui rinforzare l’attacco. Dopo aver definitivamente abbandonato la pista che porta ad Edin Dzeko, la Vecchia Signora ha fissato come obiettivo numero uno Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo, in prestito al Genoa, è finito nel mirino dei bianconeri da diverse settimane e si sta parlando da tempo per il suo passaggio a Torino.

Tuttavia, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, in queste ore il passaggio a Torino del giocatore si sarebbe complicato. Infatti, un'altra pretendente fa sul serio per Scamacca. Si tratta del Parma, che con decisione starebbe trattando con il Sassuolo e sarebbe disposta ad accettare le richieste dei loro corregionali. I neroverdi, infatti, vorrebbero 25 milioni di euro per la punta ed i gialloblu, attraverso dei bonus, sarebbero disposti ad accontentarli. La chiusura del mercato sarà alle ore 20 e, in questi momenti frenetici, si attendono novità. Il colpo in attacco della Juventus potrebbe saltare.