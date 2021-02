La Juve e il mercato: si lavora col Bologna per un altro colpo in uscita

TORINO – Continua a riservare sempre nuove sorprese questo ultimo giorno del mercato invernale. Il gong finale scatterà alle ore 20, quando non ci sarà più possibilità di mettere a segno dei colpi. In queste ore, dunque, la frenesia per portare a termine le varie operazioni comincia a crescere sempre di più. La Juventus, anche questa volta, è protagonista assoluta del calciomercato: i bianconeri, infatti, sono coinvolti in diversi affari, sia in entrata che in uscita. Innanzitutto, la Vecchia Signora prosegue nella trattativa per Gianluca Scamacca, centravanti di proprietà del Sassuolo in prestito al Genoa. Accostato alla Juve da diverse settimane, potrebbe passare a Torino in queste ore e diventare il nuovo rinforzo per l’attacco di Andrea Pirlo.

Inoltre, in queste ore sta svolgendo le visite mediche con il Toro il centrocampista Rolando Mandragora. Il giocatore, di proprietà della Juve, era in prestito dall’estate del 2018 all’Udinese. Adesso, si trasferirà in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto al club granata, con cui firmerà in giornata. Tuttavia, questa non è l’unica operazione in uscita per i bianconeri in questo ultimo giorno di mercato. Infatti, in queste ore si sta lavorando con il Bologna per la cessione di un altro calciatore.

Si tratta di Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994. Di proprietà della Vecchia Signora, il giocatore cresciuto nell’Empoli si è trasferito in prestito secco al Rennes la scorsa estate. Adesso, il club emiliano avrebbe messo gli occhi su di lui e sarebbe intenzionato a portarlo alla corte di Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, sarebbe in corso la trattativa a tre tra Juve, Rennes e Bologna. I rossoblù offrono ai francesi 800mila euro per il passaggio del prestito del giocatore, mentre i transalpini chiedono 1,6 milioni di euro, ossia la metà di quanto hanno speso per prenderlo dai bianconeri. L’accordo, comunque, sembra vicino, visto che avrebbero trovato una soluzione in termini di bonus. Nel caso in cui Rugani raggiungesse le 13 presenze e il club raggiungesse la salvezza, al Rennes andrebbero altri soldi. Si attendono novità nelle prossime ore.