Coppa Italia, Inter-Juventus in un San Siro di fuoco: il dato sui biglietti

San Siro si vestirà di nerazzurro nel derby d'Italia valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il prossimo 26 aprile

Ora le squadre si riaffronteranno in Coppa Italia nel turno delle semifinali , per quella ch'è stata la finale dell'ultima edizione. Si aprirà all' Allianz Stadium il match d'andata delle semifinali, nella sfida in programma il prossimo 4 aprile . Si chiuderà a San Siro il 26 aprile alle 21:00 nella gara di ritorno . E a distanza di poco meno di un mese il dato dei biglietti venduti dimostra come la spedizione dei ragazzi di Allegri dovrà fare i conti con un pubblico di casa caldissimo.

Come riportato dal sito ufficiale della società meneghina sono già circa 60.000 i tagliandi venduti per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa. Lo stadio dei meneghini viaggia verso il sold-out per una sfida in cui c'è la finale di Coppa Italia in palio. In quella che sarà una rivincita dopo il match di campionato scorso, la tifoseria nerazzurra ha risposto presente. Servirà testa e spirito.