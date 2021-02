Continassa, Pirlo ritrova Rabiot e pensa al Verona

Le ultime dal training center bianconero

Ieri sera la Juventus ha portato a casa una vittoria importante, contro un avversario più che abbordabile che i bianconeri non erano riusciti a battere nella gara di andata. Tre punti che restituiscono fiducia nella corsa al campionato e danno respiro al gruppo dopo il doppio k.o. subito tra Napoli e Oporto. Adesso Pirlo ha davanti una nuova sfida, in programma per sabato. Anche il Verona diede filo da torcere alla Juve all'andata, la squadra di Juric è avversario ostico per chiunque. Andrà giocata dunque una partita di grande attenzione, continuando a fare i conti con una terribile serie di defezioni. A queste si è aggiunto Danilo, diffidato e ammonito durante il match di ieri sera contro il Crotone. Per la gara di Verona, Pirlo dovrebbe recuperare il solo Rabiot. Probabile che il francese possa dare fiato a McKennie, visibilmente acciaccato nell'ultimo periodo. Ancora difficile il rientro di Dybala, mentre dovrebbe riacquistare una buona condizione Morata. Si riapre dunque il ballottaggio con Kulusevski per un posto al fianco di Cristiano Ronaldo. L'allenamento di questa mattina ha visto ovviamente scaricare chi è sceso in campo ieri, mentre i meno impiegati hanno affrontato una seduta di lavoro divisa in tre parti. Di seguito le ultime dal sito ufficiale della Juventus: