Compagnoni: “Perplesso dalle mosse della Juventus”

Maurizio Compagnoni ha commentato la campagna acquisti della Juventus: il giornalista sarebbe scettico su alcune strategie dei bianconeri

Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato della campagna acquisti della Juventus. Il giornalista si sarebbe dichiarato perplesso su alcune mosse, sia in entrata che in uscita, considerando il tempo a disposizione prima della chiusura della sessione di trasferimenti.

Le parole di Compagnoni

Ecco cosa ha detto: “Dodici cessioni in un mese sono tante. C’è una cosa che mi lascia perplesso sul mercato della Juve. Abbiamo visto ci sono tante operazioni in uscita da fare ma anche tante operazioni in entrata da fare, servono almeno a Thiago Motta i due esterni offensivi titolari e il difensore centrale sul centrosinistra titolare, sono tre titolari a meno di due settimane dall’inizio di campionato e in alcuni ruoli il rincalzo non esiste”.