Cobolli Gigli: “La Juve deve ripartire da Dybala e Chiesa, senza CR7”

L'ex presidente bianconero ha parlato

SU DYBALA - "Mi sono espresso già chiaramente sul tema: la Juventus deve ritrovare il gioco e per farlo deve esserci un vero numero 10. Secondo me Dybala non lo è ancora. Almeno non lo è come in passato lo sono stati per esempio Platini o Del Piero. Ma con l'aiuto e il lavoro di Pirlo può certamente diventarlo. E' un fuoriclasse e nel rientro in campo col Napoli lo ha dimostrato. La Juventus del futuro, a mio modo di vedere, dovrebbe essere costruita proprio su Paulo Dybala con intorno gli altri giocatori di talento, da Chiesa a Cuadrado. Ma senza Cristiano Ronaldo. La situazione economica, per la Juventus ma non solo per la Juventus, è complessa. Ma in sede di trattativa 1 o 2 milioni non fanno così tanto la differenza. Diciamo che io lo consiglierei calorosamente".