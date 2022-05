Juve, cinque pillole statistiche dopo il 2-1 al Venezia

La squadra di Massimiliano Allegri ieri ha ottenuto un successo di misura contro gli arancioneroverdi. Ecco alcune curiosità dopo la partita.

redazionejuvenews

Ieri è stata una giornata importante per la Juventus. I bianconeri hanno regolato per 2-1 il Venezia di Andrea Soncin, pur con qualche sofferenza di troppo. La squadra di Massimiliano Allegri ha approcciato bene la gara, come ha detto lo stesso tecnico nel post ai microfoni di Dazn, mettendo alle corde gli avversari. E infatti il vantaggio è arrivato già al 7' con un colpo di testa di Bonucci, servito da una sponda di testa di de Ligt su punizione di Miretti. Poi, con l'abbassamento dei ritmi e qualche errore di troppo, i lagunari sono tornati in partita. E nel secondo tempo è arrivato il pareggio con il gol di Aramu al 71'. Ma la Juve ha saputo reagire e al 76' ha ritrovato il vantaggio, ancora con Bonucci, abile a metterla dentro in tap-in su azione da calcio d'angolo. Andiamo a vedere le cinque pillole statistiche dopo il match con gli arancioneroverdi, pubblicate sul sito ufficiale della Juventus.

"5 PILLS | JUVE-VENEZIA

Leonardo Bonucci ha segnato cinque gol in questa Serie A, nuovo record personale in una singola stagione nel massimo campionato; ha eguagliato Giorgio Chiellini come difensore a segno in più anni solari differenti negli anni 2000 in Serie A (13 per entrambi). Leonardo ha segnato oggi il suo secondo gol più veloce da inizio partita in Serie A (7'), dopo il suo primo in assoluto nella competizione, con il Bari contro il Palermo il 30 gennaio 2010 (dopo 5 minuti).

Seconda doppietta in Serie A per lui dopo quella contro la Lazio il 20 novembre 2021 (in quell’occasione due rigori). Con l'assist per il primo gol, Matthijs de Ligt ha preso parte a quattro reti nel campionato in corso, eguagliato il suo miglior bottino in Serie A, registrato nel 2019/20 (quattro reti). Fabio Miretti (classe 2003) è il primo giocatore nato dal 2002 in avanti a giocare da titolare una partita di Serie A con la maglia della Juventus".