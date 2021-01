Chiesa: “Contenti del successo, l’allenamento sta portando i suoi frutti. Infortunio? Sto già meglio, da domani…”

TORINO- La Juventus, dopo il successo di domenica per 4-1 sull’Udinese allo Stadium, vince anche a San Siro, fermando la corsa del Milan e interrompendone un’imbattibilità che in campionato durava da 10 mesi. Sugli scudi certamente Federico Chiesa, autore di una doppietta decisiva per il 3-1 finale (di McKennie l’altro gol) e di una prestazione a tutto tondo che lo ha portato a cogliere anche un palo nel primo tempo. Ai microfoni di Sky Sport, il numero 22 ha analizzato così il successo sui rossoneri: “Sto bene, ho avuto un problema all’anca ma niente di muscolare. Già da domani al lavoro, nulla di serio. Mi sono fatto male da solo, purtroppo ho dovuto lasciare il campo perchè non correvo bene e ho chiesto a lmister la sostituzione. Vizio del gol? Più che altro è la continuità di prestazione, lo scorso anno alternavo molto le mie prestazioni. I senatori ti spiegano che anche se non segni devi giocare per la squadra devi sudare. Così arrivi ad alti livelli, poi i gol sono una cosa in più.

Intesa con Dybala sul primo gol? Quello che mi chiede il mister è di creare superiorità e poi buttarmi negli spazi, poi quando giochi con gente come Paulo o Cristiano vedono cose che altri non vedono. Nulla da dire. Gol di snistro? Il fatto è che in allenamento ci mettiamo con gli altri attaccanti a guardare Paulo e Cristiano mentre calciano per cercare di rubargli qualcosa. Oggi il duro lavoro ha portato risultati. Tanta corsa? Qua ti chiedono sempre qualcosa di più, le responsabilità sono tante. Io sono sempre generoso, cerco di aiutare la squadra il più possibile. La squadra nel primo tempo ha sofferto insieme, non si è mai disunita e ha portato a casa un grande risultato. Siamo davvero felici per quanto fatto".