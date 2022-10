Chiesa verso il rientro, sabato mattina un’amichevole per testarlo

La Juventus organizzerà nella mattinata di sabato un'amichevole per testare le condizioni e la tenuta a tutto campo del giocatore italiano

redazionejuvenews

La Juventus è attesa domani sera dall'anticipo dell'undicesima giornata del campionato italiano di SerieA, in programma contro l'Empoli tre le mura amiche dell'Allianz Stadium. Con la vittoria nel derby della scorsa settimana, la squadra di Allegri ha messo un passo fuori dalla profonda crisi in cui era entrata, ma dovrà dare seguito a quei tre punti nella gara di domani sera. Una partita importante ad vincere, per la quale, contrariamente a quanto si pensava, il tecnico toscano dovrà ancora fare a meno di alcune sue pedine.

Domani sera saranno infatti assentiBremer, Di Maria, Pogba e Chiesa, con i più importanti nuovi innesti non disponibili: una grande prova per la squadra bianconera, costretta a vincere per non rischiare di vanificare quanto fatto la scorsa settimana. Riguardo agli infortunati, e soprattutto a Federico Chiesa, ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, dicendo la sua sul percorso di recupero del calciatore.

"Domani non ci saranno né Chiesa né Pogba. Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra, Pogba si è allenato molto parzialmente con la squadra, quindi non si può parlare di recupero. Nessuno dei due è a disposizione e domani non ci saranno. Chiesa ha già fatto passi avanti, sabato mattina verrà organizzata un'amichevole per testarlo e vedere come si muove. Affrettare i tempi per una partita sola pregiudicando tutto il lavoro di recupero è controproducente".

Sabato mattina quindi ci sarà un test per l'esterno italiano, che qualora dovesse dare esito positivo, potrebbe consentirgli di andare in panchina nella partita in programma martedì sera contro il Benfica. Alla luce dei rientri importanti e di un mercato di gennaio che si preannuncia bollente, ecco quale potrebbe essere la vera Juve nel 2023<<<