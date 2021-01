Chiesa all’intervallo: “Abbiamo approcciato bene e vogliamo vincere”

TORINO – Termina 1-0 il primo tempo della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Udinese, valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Il primo sigillo del 2021 bianconero è stato, come volevasi dimostrare, di Cristiano Ronaldo, con un fantastico destro a giro sul secondo palo. La squadra di Andrea Pirlo va dunque negli spogliatoi in vantaggio e adesso è pronta a tenere duro per portare a casa il risultato.

Al termine dei primi 45 minuti di gioco, è intervenuto ai microfoni di DAZN Federico Chiesa, che ha risposto ad alcune domande sull'approccio alla partita e sull'importanza di questi tre punti per la Vecchia Signora. Ecco le parole del numero 22 della Juve durante l'intervallo: "L'approccio è stato migliore della partita contro la Fiorentina e vogliamo portare a casa questi tre punti fondamentali. Se abbiamo pensato ai risultati degli altri? Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra partita e adesso pensiamo al secondo tempo".