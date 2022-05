Chiellini: “Bisogna ritrovare lo spirito Juve. Io lascio, tocca ai ragazzi”

Al termine della finale di Coppa Italia persa 4-2 ha parlato ai microfoni di Mediaset il capitano della Juventus, annunciando il suo addio.

redazionejuvenews

Al termine della finale di Coppa Italia persa 4-2 contro l'Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset il capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Questo il suo commento mal match: "Dispiace perché loro hanno avuto il predominio ma come occasioni eravamo riusciti a tenerla bene. Perin non ha quasi fatto parate, abbiamo subito due eurogol e due rigori, c'è un po' di amarezza perché poi speravamo di portarla a casa, ma va accettato. Non ero più abituato a non vincere trofei".

Sul confronto coi nerazzurri: "Credo che l'Inter abbia dimostrato durante questa stagione di essere più forte in tutti gli scontri diretti che abbiamo giocato e qualcosa ci è mancato. E spero che la rabbia di perdere 3 partite su 4 contro l'Inter ci dia quel qualcosa in più per avere quel carattere tutti i giorni della prossima stagione, perché poi sappiamo bene che lo scudetto non si vince solo negli scontri diretti ma si vince giorno dopo giorno, partita dopo partita, anche in quelle più brutte, dove anche quest'anno abbiamo perso punti. Il Milan è meno forte dell'Inter ma è davanti, quindi vuol dire che ci vuole anche quel qualcosa in più che questa squadra deve ritrovare. Bisogna fare un'analisi ampia e profonda per ritrovare la voglia e la continuità".

Una stagione senza successi: "I risultati dimostrano che qualcosa non è andato ma l’importante è essere consapevoli che questo processo deve essere messo in atto. Nei settimi posti ero grandicello ma sembrava un pulcino bagnato anche io. Ci è voluto tempo, abbiamo fatto questi 10 anni magnifici e ora tocca ai ragazzi continuare. Quello che potevo fare l’ho fatto. Lunedì saluterò lo Stadium, poi farò qualche scampolo a Firenze magari. Lascerò, sono anni che dico di non finire arrancando. Con gioia e serenità lascio questa squadra. Fra poco sarò il più grande tifoso. Questa squadra ti rimane dentro".