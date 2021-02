Chiellini: contro il Napoli 400esima presenza in Serie A

TORINO – La Juventus sta continuando la sua rincorsa al primo posto in classifica occupato dal Milan, con i bianconeri che domani se la vedranno con il Napoli al Maradona per cercare di continuare la loro striscia di risultati positivi. Gli uomini di Andrea Pirlo hanno infatti vinto quasi tutte le partite giocate dall’inizio dell’anno, ad eccezione di quella di San Siro contro l’Inter, persa per 2-0, e della semifinale di ritorno di Coppa Italia disputata sempre contro i nerazzurri e pareggiata per 0-0, risultato ininfluente ai fini del passaggio in finale conquistato dai bianconeri grazie alla vittoria nella partita di andata di San Siro.

Andrea Pirlo domani avrà a disposizione quasi tutta la squadra, con la disponibilità di Aaron Ramsey che verrà valutata nelle prossime ore, ma sicuramente senza il centrocampista Arthur e Paulo Dybala. Il giocatore brasiliano è alle prese con la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea che lo terrà ancora fuori dai giochi per qualche giorno, mentre per quanto riguarda l’argentino, sono ancora presenti problemi al ginocchio, che hanno fatto si che il giocatore, in accordo con lo staff medico, posticipasse il suo rientro tra i convocati, che dovrebbe avvenire per la sfida di Champions League contro il Porto.

Uno dei rientri fondamentali per Andrea Pirlo in queste settimane è stato quello del capitano e difensore Giorgio Chiellini, che con la sua esperienza ha aiutato a blindare la difesa bianconera. Contro il Napoli il numero 3 della Juventus taglierà il traguardo delle 400 presenze in Serie A: 362, con 24 gol, sono quelle con la Juve, alle quali si aggiungono le 37 presenza condite da 3 reti con la Fiorentina. Nel complesso, in bianconero, Chiellini è a quota 523: tra cinque partite raggiungerà Beppe Furino a 528 presenze al quarto posto della classifica all-time degli juventini più presenti di sempre, con un occhio a Scirea, a quota 552.