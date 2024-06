Chiellini su Buffon: “E’ molto più di un capo delegazione…”

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ruolo di Buffon.

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole sul ruolo di Gianluigi Buffon nella Nazionale italiana, come Capo delegazione: “È un compito perfetto per lui, per quello che è e per quello che è stato, anche se non è affatto semplice. Nello spogliatoio, nei momenti di difficoltà, era capace di dare una scossa alla squadra trovando sempre le parole giuste ed oggi per l’Italia è un punto di riferimento. Non mi riferisco soltanto ai giocatori ma anche al commissario tecnico, credo che per tutti Gigi sia molto più di un semplice capo delegazione”.